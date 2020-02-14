Сохраним историю Победы своей семьи!

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы



в Великой Отечественной войне в музее ШЗСА будет организована тематическая выставка. Просим жителей города Шумерли и региона передать сведения об участниках войны,



работавших на заводе в различные годы и умерших до 2000 года, в профком ШЗСА:

Ф.И.О., год и место рождения, звание, кем и где воевал (воинская часть, фронт), были ли ранения. Фото любого формата, желательно военных лет. Копии документов военных лет (наградные листы, приказы, аттестаты, красноармейские книжки, газетные статьи с упоминанием фронтовиков и тому подобное). Личные вещи (погоны, портсигар, кисет, фляжка, офицерская сумка, фуражка, ремень, письма домой, награды и тому подобное). Сведения о лицах, работавших на заводе до начала войны, призванных с завода, но не вернувшихся с фронта или вернувшихся ранеными. Сведения о тружениках тыла, награжденных государственными наградами и/или имеющих звания «Труженик тыла».



Контактные телефоны: 2-31-15 (Пронин Константин Михайлович), 6-70-19 (профком).