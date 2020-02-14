Россиян ожидают две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля. Так как 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня — с 25 по 28 февраля.

Еще три нерабочих дня ожидают россиян в марте: с 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня — с 10 по 13 марта.

21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут обычными — не сокращенными. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.

Роструд.