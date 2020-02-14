Палки в руки, ноги – в лыжи!

Традиционные зимние лыжные соревнования состоятся в Шумерле 15 февраля, в Шумерлинском районе – неделей позже. В городе «Лыжня России» будет организована в парке культуры и отдыха, а районные лыжники будут покорять паланскую трассу (на бывшей лыжной базе). В детских садах и в начальной ступени школ города «Лыжня России» проводится уже сегодня на территории учреждений образования.

К участию в муниципальных этапах Открытой всероссийской лыжной гонки приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста, но здесь важно состояние здоровья и показания к физнагрузкам. Однако последние факторы всегда учитываются при определении дистанции для участников. Так, дошколятам необходимо пройти по лыжне 300 метров, ученикам 1-6-х классов – на 200 метров больше. Более старшие школьники, молодежь и взрослые лыжники преодолеют 1,5 километра.

Открытие городских соревнований состоится в парке завтра в 11.45 час., и первыми покорять лыжню с 12 час. будут участники «Гонки сильнейших» в 4-х категориях: мужчины и юниоры 18 лет и старше, юноши 17 лет и моложе, женщины и юниорки 18 лет и старше, девушки 17 лет и моложе. Следом состоятся vip-забег и заезд семейных команд, а в половине первого на дистанцию выйдут лыжники масстарта: учащиеся школ, студенты техникума, представители трудовых коллективов и все желающие. На церемонии закрытия «Лыжни России» организаторы и партнеры наградят победителей и призеров гонки сильнейших, самого опытного и самого юного участников, преодолевших 1,5 километра, спортивные семьи.

Районный этап лыжной гонки, как предполагают организаторы, соберет около 500 спортсменов и любителей лыжного спорта из всех 11 сельских поселений района. Соревнования пройдут в 10 направлениях (vip-гонка на дистанции 2 километра, старт самых юных участников, «Гонка сильнейших», заезд спортивных семей, эстафета школьников и прочее). Победители и призеры во всех группах также будут награждены — медалями, дипломами и шапочками с символикой «Лыжни России-2020», предусмотрены специальные призы самому младшему и самому старшему участникам.

Наталья Игнатьева.