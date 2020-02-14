Недействующий, но не безопасный

В минувшую среду Шумерлю посетили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Основным поводом для их визита стали неоднократные обращения шумерлинцев, обеспокоенных судьбой бывшего противотуберкулезного диспансера.

Следует отметить, что об этом объекте, официально закрытом в 2013 году, наша газета писала совсем недавно («Еще одно опасное здание», № 42 от 25 октября 2019 г.).

В материале мы четко обозначили свою позицию – объект небезопасен, находится в беспрепятственном доступе, и задача всех ответственных лиц – в кратчайшие сроки принять решение о его дальнейшей судьбе.

На встречу была приглашена главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Жанна Еленкина. Собственно, ей и заместителю главы администрации города — начальнику Управления градостроительства и городского хозяйства Альбине Ксенофонтовой и пришлось держать ответ перед ОНФ и журналистами о комплексе мер по бывшему медицинскому учреждению.

Немного истории. Построенный в 1965 году и расположенный на площади 14831 кв. м в сосновом бору, противотуберкулезный диспансер функционировал на протяжении около полувека. В основном здании площадью более 800 кв. м размещались поликлиническое отделение на 50 посещений в смену, рентгено-диагностический кабинет, клиническая лаборатория, стационарное отделение на 50 коек (40 коек для взрослого населения, 10 — для детского).

Сначала тубдиспансер находился в ведении местных властей, позднее, до 2006 года, имел организационно-правовую форму государственного учреждения здравоохранения Минздрава Чувашии. Затем учреждение было присоединено к Республиканскому противотуберкулезному диспансеру в статусе отделения. В 2013 году по причине ветхости и несоответствия санитарным нормам было принято решение о его закрытии. Как отметила Жанна Еленкина, после всех необходимых документальных процедур объект был продезинфицирован и законсервирован. К сожалению, финансирование на снос бывшего учреждения здравоохранения как в 2013 году, так и в последующие годы предусмотрено не было, как и не было принято никакого конкретного решения о его дальнейшей эксплуатации.

По словам главврача республиканского тубдиспансера, в 2014 году Минздравом, в оперативном управлении которого находилось Шумерлинское отделение противотуберкулезного диспансера, было направлено письмо в адрес муниципалитета о рассмотрении возможности передачи объекта на баланс города, но по каким-то причинам этого не произошло. В итоге закрытый объект был передан в собственность Чувашской Республики, коим он и является в настоящее время.

С тех пор бывший противотуберкулезный диспансер имеет негласный статус заброшенного. А иначе и не скажешь! Хотя у него, казалось бы, есть хозяин, выглядит он абсолютно бесхозным. На территорию объекта пройти можно беспрепятственно, о чем свидетельствуют натоптанные практически по всей территории тропки. Картина, представшая взорам всех собравшихся, была нерадостная: и в основном здании, и в хозпостройках все окна и двери перебиты, полы и потолки провалились, внутри всех помещений — ужасающая картина самого непотребного человеческого пребывания.

В соответствии с действующим законодательством ответственность за содержание объектов несет их собственник, заброшенных и неиспользуемых — в том числе. Следовательно, городские власти на сегодняшний день не могут как-либо распоряжаться ни самим объектом, ни территорией, на которой он расположен.

По словам Альбины Ксенофонтовой, администрация города неоднократно направляла запросы в Минюст Чувашии (последний – в декабре прошлого года) о необходимости проведения работ по консервации объекта в целях предупреждения гибели и травмирования людей. Ответа пока не последовало.

Собственно, вопросов у собравшихся накопилось немало: почему в начале 90-х годов рядом с тубдиспансером была построена гимназия № 8, насколько этот объект сегодня опасен для жизни и здоровья горожан, почему сразу после закрытия учреждения и все последующие годы руководство города не предпринимало никаких мер по инициированию его сноса и когда, наконец, такое решение будет принято? Почему…почему…почему…

Остается надеяться, что теперь о необходимости принятия мер по этому делу будет заявлено во всеуслышание, и в дальнейшем, наконец, определятся механизмы решения этой многолетней проблемы.

В одном мы уверены точно — объект однозначно подлежит сносу, а земельный участок — рекультивации. Как говорится, от греха подальше.

Р.S. К сожалению, в городе таких проблемных объектов немало. В день визита в Шумерлю в зону внимания инспекторов ОНФ попали и другие заброшенные здания, представляющие угрозу жизни горожан, прежде всего детей: школа № 7 и недострой (остов здания) в районе школы № 3. Надеемся, что по всем этим объектам будут приняты судьбоносные решения.

Ольга Дмитриева.