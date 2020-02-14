Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, в 2019 году жители республики стали чаще поднимать вопросы, связанные с организацией и обеспечением безопасности дорожного движения.

Так, из поступивших в адрес органов внутренних дел 36,6 тысячи обращений граждан и организаций 2,1 тысячи были связаны именно с этой темой. Жители городов и районов поднимали вопросы необходимости проведения ремонтных работ дорожного покрытия, установки дополнительных дорожных знаков и светофоров, организации парковок и стоянок транспортных средств.

Регулярно поступают подобные обращения и в межведомственную комиссию по повышению безопасности дорожного движения в Шумерле. Вот и на заседании, состоявшемся 13 февраля, было рассмотрено несколько.

Первыми заслушали жителей залинейной части города. В связи с установкой сплошного ограждения вдоль ж/д путей люди останутся без привычных переходов напрямую в город и вынуждены будут в прямом смысле карабкаться по мостам (наша газета писала об этой ситуации 20 декабря в материале «Забор раздора»). Администрация города по их просьбе обращалась к руководству Горьковской железной дороги, однако, как сообщила вчера заместитель главы администрации – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова, ответ поступил неутешительный для «залинейцев» — речи о строительстве наземных переходов через пути и быть не может, это противоречит правилам безопасности на путях. А надземный мост будет капитально отремонтирован и оборудован специальным подъемником для маломобильных граждан. Но когда это случится, в ответе не поясняется. И частичным решением проблемы может стать введение маршрута пассажирского общественного транспорта. После согласования с ОГИБДД и обустройства разворотного кармана с остановочным павильоном микроавтобус может быть пущен по улице Радищева, где в 2016—2017 годах был положен асфальт. А вот по улице Кутузова общественный транспорт сможет ездить только после строительства дорожного полотна. Альбина Ксенофонтова проинформировала участников заседания комиссии, что заявка от города на проведение данных работ сформирована и направлена в министерство. Эти новости жители восприняли с воодушевлением, а пока попросили установить дорожные знаки, регламентирующие скоростной режим и пешеходный переход в районе автошколы ДОСААФ.

Следом было рассмотрено письмо депутата городского Собрания Вадима Задорожного. В письме значились несколько точек города, где, по мнению депутата и его избирателей, необходимо установить светофоры, дорожные знаки, оборудовать парковку. По последней, предложенной у детской поликлиники на проезде Мебельщиков, комиссия отказала. По нескольким позициям необходимые знаки уже установлены, по иным – будут организованы выезды для принятия решения (ул. Урукова у ДЮСШ, перекресток улиц Заводской-Горького и др.). Отказ протокольно оформлен и на заявление индивидуального предпринимателя об организации автостоянки перед магазином «Цветы» на улице Ленина. А по обращению граждан по поводу установки знаков ограничения скорости на участке объездной дороги (за лыжной базой) администрация города направит соответствующее письмо в Чувашупрдор, так как эта дорога республиканского значения.

Также на заседании был заслушан отчет начальника ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский» Александра Майорова. Он доложил, что за январь 2020 года на территории города зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека были травмированы (1 наезд на ребенка и 1 столкновение с пострадавшими) и 15 механических ДТП (без пострадавших). За нарушение правил дорожного движения привлечены к ответственности порядка 30 пешеходов.

Наталья Владимирова.