Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом Лыжня России становиться все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.

В Шумерле лыжная гонка по традиции проходит в течение двух дней. Лыжный праздник открыли воспитанники дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся начальных классов школ города 14 февраля. В этот день на территории учреждений были организованы внутренние лыжные забеги.

Погода была сказочной. Ярким солнцем и легким морозом встретила ребят «Лыжня России – 2020», лёгкий пушистый снег и отличное настроение детей и взрослых сделали праздник незабываемым.

Вот как это было в начальных классах школ.

Учащиеся 1 — 5 классов школы №1 приняли активное участие в зимнем массовом спортивном мероприятии. Многие ребята пришли со своими родителями, которые были не просто зрителями, а самыми активными участниками праздника.

Ученики школы №2 – поклонники данного вида спорта. Центральный старт соревнований прошел на спортивной площадке школы. Учителя физической культуры заранее подготовили лыжню, развесили ограждающие флажки. Спортивная символика присутствовала во всем. С погодой всем, кто встал на лыжи в этот день повезло. Этот забег прошёл под девизом «Главное — не победа, а участие». Ученики школы №2 с интересом и азартом прошли предложенную дистанцию.

В гимназии №8 в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2020» прошел спортивный праздник «Веселые забеги на лыжах!» для обучающихся 1 — 6 классов и их родителей. Главная цель — пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям спортом всех слоёв населения. В празднике приняли участие более 400 человек. Ученики, родители, бабушки, дедушки, дружно кричали речёвки о здоровье, спорте, жизни. Бодрая зарядка, спортивная музыка, отличная лыжня, катание с горки, горячий чай с баранками сделали праздник незабываемым, ярким, мотивирующим на укрепление здоровья всей семьи! Помощь в организации и проведении праздника оказали волонтеры — наставники 10 класса гимназии. Обучающиеся гимназии №8 уверены: «Спортивные праздники объединяют весь народ, заставляют задуматься о своем здоровье и здоровье всех окружающих. Хотя бы раз в год каждому человеку необходимо встать на лыжи, чтобы насладиться зимним пейзажем, чистым воздухом, скрипом снега и отдохнуть душой!















А вот как лыжные гонки прошли в детских садах.

В детском саду №1 «Золотой ключик» лыжный праздник прошел под девизом: «В здоровом теле здоровый дух!». Открыли соревнования заведующая ДОУ А.В. Варжина и член Совета отцов А.В. Исайкин. Сказочные герои провели с ребятами спортивный флешмоб. Все участники, надев лыжи, проехали от старта до финиша. Первыми забег начали воспитанники подготовительных групп в сопровождении педагогов. За ними стартовали дошкольники старшей и средней групп. На финише спортсменов ждали дипломы ну и, конечно, чай и сладости. Все участники получили большой заряд бодрости, массу положительных эмоций и хорошее настроение. Таким образом, лыжи — это не только замечательное времяпрепровождение, но и долгосрочный вклад в ваше хорошее самочувствие.

В этом году в детском саду №4 «Ладушки» спортивное мероприятие прошло со сказочными персонажами «Снеговик к лыжам прилип!», в котором приняли участие воспитанники детского сада «от мала до велика»: малыши поучаствовали в соревнованиях на «ватрушках», старшая и подготовительная к школе группы приняли участие в соревнованиях на лыжах, а так же в эстафете на санках. Не остались в стороне родители и старшее поколение — бабушки и дедушки, для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией. Спортивный праздник удался на славу! В завершении «Лыжни России» в детском саду прошло чаепитие с угощением на свежем воздухе.

Участие в «Лыжне России — 2020» в детском саду №5 «Радуга» приняли участие 112 маленьких лыжников, включая Медведя, Волка и Зайца. Мероприятие было проведено совместно с играми и плясками под русские народные песни, в ходе которого дети получили заряд бодрости и смеха. Подобного рода мероприятия способствуют повышению у воспитанников интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации самостоятельных занятий с широким использованием природных факторов и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно­спортивных занятий. В конце мероприятия все участники были награждены теплым чаем с сушками.

Юные спортсмены, воспитанники детского сада № 11 «Колокольчик» подготовились к участию в соревнованиях на самом высоком уровне. 61 ребенок и 20 взрослых встали на лыжи и прошли дистанцию длиной 150 метров. Младшие ребята детского сада активно болели за участников соревнования. Все участники и болельщики, которые пришли поддержать юных спортсменов, получили массу впечатлений, заряд бодрости и максимум положительных эмоций.

Традиционное спортивное мероприятие «Лыжня России — 2020» собрало дошкольников детского сад №15 «Сказка» перед главным входом. Под бодрую музыку дети встретили забавного клоуна, провели разминку и направились на спортивную площадку, где состоялся забег всех желающих прокатиться на лыжах. Многие воспитанники принесли ватрушки, санки, снегокаты и с увлечением катали друг друга. Приятным сюрпризом для всех стало угощение блинчиками на свежем воздухе!

В детском саду №16 «Рябинушка» в забеге приняли участие дети средних, старших и подготовительных групп. Спортивный праздник открыла заведующий детского сада В.Ю. Федулова. С большим азартом и задором воспитанники сделали ритмическую разминку «Даёшь лыжню!». Ребята, надев лыжи, с нетерпением ожидали команду «На старт!». В этой позитивной праздничной спортивной атмосфере дети получили заряд бодрости и хорошего настроения, приятно было видеть улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающих финишную черту. Испытание оказалось по плечу маленьким спортсменам. Все участники получили большой заряд бодрости, массу положительных эмоций и хорошее настроение.

Ярким солнцем и легким морозом 14 февраля встретила ребят детского сада №19 «Родничок» Всероссийская гонка «Лыжня России — 2020». Детям было очень интересно поучаствовать в этом зимнем празднике, и они в спортивной форме с лыжами в руках собрались на площадке. На лыжные соревнования пришли в гости мультяшные герои: Маша и Медведь. С большим азартом дети выполняли танцевальные упражнения на разминке и приняли активное участие в увлекательных играх-развлекалках. Забег проводился на спортивном участке детского сада, где дети, надев лыжи, проехали от старта до финиша. В забеге принимали участие дети старших и подготовительных групп, дети средних групп болели за ребят, поддерживая их кричалками и плакатами. Главный плюс лыжного спорта — это близкий контакт с природой. Свежий воздух в совокупности с физическими нагрузками дают огромный положительный эффект. Участие в «Лыжне России — 2020» способствовало приобщению дошколят к ценностям спорта и здорового образа жизни.













Сайт администрации города Шумерли.