В январе семьи с детьми получили социальные выплаты на сумму более 30 млн рублей

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики и подведомственные министерству учреждения продолжают реализацию национального проекта «Демография», в рамках которого утвержден региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Прежде всего, проект направлен на создание благоприятных условий для семьи, минимизации последствий изменения материального положения граждан. Так, в январе текущего года КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии осуществил выплаты 5094 получателям на общую сумму 30,67 млн рублей.

Пособия выплачиваются в виде:

— ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 4 984 получателям на сумму 28,6 млн рублей;

— единовременного пособия при рождении ребенка – 101 получателю на сумму 1,9 млн рублей;

— единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 9 получателям на сумму 176,9 тыс. руб.

Всего в 2020 году на выплату данных мер социальной поддержки предусмотрено 514,0 млн рублей.

Денежные выплаты оформляются в отделах социальной защиты населения Центра предоставления мер социальной поддержки по месту регистрации или через автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Напомним, что выплаты осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.