В Шумерле продолжаются рейды по неформальной занятости

13 февраля рабочая группа провела рейд по объектам розничной торговли города Шумерля с целью оказания методическо-консультативной помощи хозяйственным субъектам-работодателям и работникам, выявления случаев неоформления трудовых отношений.

Согласно утвержденному плану проведения рейдов, рабочая группа, куда вошли представители Шумерлинской межрайонной прокуратуры, налоговой инспекции, пенсионного фонда, фонда социального страхования посетила 6 объектов розничной торговли. В ходе рейда было проверено наличие пакета основных документов: трудовых договоров между работодателем и работником, свидетельство о государственной регистрации и постановки на налоговый учет, охрана труда, проведена разъяснительная работа с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости.

Подобные рейды будут проходить в Шумерле регулярно. Рабочая группа охватит все сферы, где неформальная занятость наиболее распространена. Это торговля и общественное питание; оказание услуг (парикмахерские, ателье, автомастерские); транспорт (такси, грузоперевозки и др.).

Напоминаем, что обо всех случаях уклонения от надлежащего оформления трудовых отношений с лицами, фактически допущенными к выполнению трудовых обязанностей (неформальной занятости), легализации «серой» заработной платы (заработная плата в конвертах), несвоевременной выплаты заработной платы вы можете сообщить по телефонам:

в администрацию города Шумерля: тел.: 2-23-75, 2-03-31 с 8.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00 в рабочие дни или направив обращение на адрес электронной почты: smev-econom@gshum.cap.ru;

в Шумерлинскую межрайонную прокуратуру: тел.: 2-33-61, 2-04-44 с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 18.00 в рабочие дни;

в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 Чувашской Республики: тел.: 2-93-03 с 8.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00 в рабочие дни;

в Центр занятости населения города Шумерли: тел.: 2-12-63 с 8.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00 в рабочие дни.

Сайт администрации города Шумерли.

