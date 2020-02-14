В семейной мастерской

В январе в городской центральной библиотеке им. Г. Айги в рамках программы семейного чтения «Семья у книжной полки» открыла свои двери литературная семейная мастерская «Радостные чтения».

12 февраля здесь прошла акция в поддержку семейного чтения «Возьмите книгу в круг семьи». Были подготовлены 17 ярких узелков с книгами детей и родителей для разных читательских групп. В узелки вошли книги, диски, пазлы для самых маленьких по детским сказкам. . В узелках представлены лучшие произведения детской современной и классической литературы. В комплект литературы для родителей вошли книги по психологии детского чтения, полезные советы, памятки по детскому воспитанию, буклеты и др.

Все книжные комплекты собирались не в полиэтиленовые пакеты, а в экологически чистые тканевые упаковки (узелки). Чтобы читатели могли самостоятельно упаковывать свои книги, специально для них библиотекари показали мастер-класс по завязыванию узелков.

Родители и дети, затаив дыхание, следили за тем, как из квадратного куска ткани получаются удобные и стильные сумочки. Наши тканевые узелки практичны, удобны, красивы и мастерить их можно всей семьей.

ГЦБС г. Шумерли.