Виват, шурави!

15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана. Эта дата символична, в ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое — жизнь.

Вывод советских войск начался 15 мая 1988 года согласно заключённому в апреле того года Женевскому соглашению о политическом урегулировании положения вокруг Афганистана. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, т.е. до 15 февраля 1989 г. В первые три месяца ДРА покинуло 50183 военнослужащих. Ещё 50100 человек вернулись в СССР с 15.08.88 г. по 15.02.89 г.

Операцией по выводу советских войск руководил последний командующий 40-й армией генерал-лейтенант Б.В. Громов. По официальной версии, он последним перешёл пограничную реку Амударью. «За моей спиной не осталось ни одного солдата», — сказал он, переходя мост дружбы города Термеза.

Однако в Афганистане остались советские солдаты, попавшие в плен к моджахедам, а также подразделения пограничников, прикрывавших вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля 1989 г. Пограничные войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 г.

Давайте не жалеть слов благодарности воинам-«афганцам», которые сегодня занимаются с подрастающим поколением, воспитывая их на примерах доблести и чести, тем самым крепят российские традиции патриотизма.

Одним из таких активных участников ветеранского движения является наш земляк, Сергей Борисович Филин, который был признан в армию в мае 1979 г., служить попал в пограничные войска. После принятия присяги в учебном пункте Пянджского погранотряда попал в Краснознаменный среднеазиатский пограничный округ (КСАПО), в Московский отряд, на заставу № 2, где нес службу до весны 1980 г. по охране границы с Афганистаном. С марта 1980 г. служил уже на территории Афганистана, в качестве второго номера станкового пулемёта, в ущелье Калайкуф, охраняя проходы от душманов. С июля 1980 г. в Термезском учебном пункте в составе разведгруппы прошёл обучение по ориентированию на местности, по ночным стрельбам и по стрельбе с движущегося автомобиля по мишеням разного вида. В каждой разведгруппе были офицер, прапорщик, пулеметчик, снайпер, радист, гранатометчик, автоматчики и водители.

В Афганистан их группа переправилась через понтонную переправу на реке Пяндж и колонной двинулась к первому пункту назначения – городу Кундузу, столице одноимённой провинции на севере Афганистана, в 70 км от границы. Дислоцировались в районе аэропорта, совместно с подразделениями 56-й ДШБ. Потом передислоцировались в Кундуз, к администрации города. Целью проводимых операций на территории провинции было выявление баз моджахедов, зачистка кишлаков, совместно с подразделениями 56-й ДШБ и войсками Народной армии Афганистана. Также проводили агитационные сборы и мобилизацию местного мужского населения в ряды Афганской армии.

В 1981 г. С.Б. Филин проходил службу на юге Афганистана, в провинции Гильменд, которая находится на границе пустыни Регистан с Пакистаном. Характер проводимых операций был такой же, как и в Кундузе: обнаружение баз бандформирований, выявление караванных путей душманов через пустыню. В обнаружении караванов помогала авиаразведка.

Официально Сергей Борисович в Афганистане находился с 28.08.80 г. по 16.06.81 г. Служба в ущелье Калайкуф прошла как служба на границе. В июне 1981 г. он демобилизовался и вернулся домой.

Н. Бутузов, председатель Совета ветеранов ВДВ г. Шумерли.