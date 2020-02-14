Благоустройство территорий продолжается

С 2017 года в республике активно реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. За эти годы жители Чувашии успели оценить положительные изменения, ставшие возможным и благодаря этой программе. Ведь проекты способствуют решению насущных вопросов местного значения, и изменения в лучшую сторону в инфраструктуре сельских территорий налицо.

В 2019 году в рамках инициативного бюджетирования в республике было реализовано 622 проекта, на реализацию которых было направлено 378,1 млн рублей.

За 3 года реализации указа в инициативном бюджетировании приняли участие 287 городских и сельских поселений республики. Реализовано 976 проектов на 609 млн рублей.

Для реализации в 2020 году отобран 751 проект, из них на автомобильные дороги – 303, на места массового отдыха населения – 108, на объекты коммунального хозяйства – 104, на места захоронения – 86, на детские и игровые площадки – 63, на объекты социально-культурной сферы – 51, обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности – 20, на очистку прудов – 16. Объем средств, необходимых на реализацию указанных проектов, составил 666 млн рублей.

Из представленных на конкурс проектов сельских поселений Шумерлинского района отбор прошли 47 на общую сумму 35 млн рублей. В 2020 году в районе будут реализованы 16 проектов по ремонту дорог на 20 улицах сельских поселений. В ходе реализации 8 проектов по созданию площадок ТКО будут установлены дополнительные 34 площадки. В Год памяти и славы в 4 сельских поселениях в ходе реализации 5 проектов будут отремонтированы памятники воинам-землякам. Также в 2020 году в районе будут реализованы 7 проектов по ремонту школ, 4 проекта по освещению улиц по энергосберегающей технологии, 2 проекта по строительству ритуальных домов, по одному проекту по ремонту водопровода, по установлению ограждения кладбища, по устройству детской площадки, по строительству пешеходного моста через овраг, по созданию противопожарного водоема.

Марина Ветликова.