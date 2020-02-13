Порядка 1,5 млрд рублей будет выделено в 2020 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта

Сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики одобрен проект постановления «Об определении объема средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в 2020 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики».

И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев доложил, что в 2020 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде, планируется направить 1 468 млн рублей.

В соответствии с республиканским краткосрочным планом реализации в 2018–2020 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, в 2020 г. запланирован капитальный ремонт 281 дома на сумму 1 293 млн рублей. Остальные средства будут направлены на завершение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2019 год, но срок ремонта которых продлен в связи с переносом ремонта на период благоприятных погодных условий.

Кроме того, на заседании Кабинета Министров внесены изменения в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части процентов по кредитам, полученным застройщиками на завершение строительства проблемных объектов.

В связи с изменениями, внесенными в законодательство о долевом строительстве, уточняется условие предоставления субсидии. Ранее таким условием было наличие проблемного объекта в сводном перечне проблемных объектов, теперь – это наличие проблемного объекта в утвержденном Главой Чувашской Республики плане-графике. Также Правила дополняются новым приложением – это форма отчета о достижении результата предоставления субсидии. Данный отчет будет предоставляться застройщиком в Минстрой Чувашии ежеквартально.

На заседании также внесены юридико-технические изменения в ряд постановлений.

Первоисточник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.