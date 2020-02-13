Подготовка к весенне-полевым работам набирает обороты

Весенне-полевые работы из-за теплой зимы в России могут начаться раньше обычного. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам подготовки к весенне-полевым работам.

По словам Дмитрия Патрушева, в этой связи принципиально важно, чтобы сельскохозяйственные товаропроизводители были в достаточной мере обеспечены минеральными удобрениями, семенами, горюче-смазочными материалами, техникой и другими основными ресурсами по приемлемой цене.

Министерство также указывает, что погодные условия требуют повышенного внимания к мониторингу состояния озимых культур и к работе по уходу за ними. При этом, как отметил Дмитрий Патрушев, 94% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что лучше среднемноголетних значений.

Аграрии Чувашии яровой сев в текущем году планируют провести на 305 тыс. га. По итогам отбора монолитов в третьей декаде января состояние 59,7% озимых зерновых культур оценивается как хорошее и 37,3% — как удовлетворительное, 3,1% — как неудовлетворительное.

«В целом, республика в полном объеме обеспечена семенами яровых зерновых и зернобобовых культур. Доля кондиционных семян составляет 70% от общего количества проверенных семян, подготовка семенного материала до базисных кондиций продолжается», — сообщил и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергей Артамонов.

По словам Сергея Артамонова, потребность в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составляет 15,5 тыс. тонн в д. в. Накопленные ресурсы минеральных удобрений в республике составляют 34,1% от потребности (22,4% в 2019 году). Завоз минеральных удобрений хозяйствами республики продолжается. Если в 2019 году в поля внесено в расчете на 1 га посевной площади 33 кг удобрений в д. в., то в текущем году прогнозируется внесение на уровне 38-40 кг д. в. на 1 га. По объемам внесения органических удобрений в расчете на 1 га посевов республика занимает 1 место в ПФО. В 2019 году вносилась 3,1 тонна на 1 га.

Сегодня около 50% парка сельскохозяйственной техники республики имеет возрастной состав более 10 лет. В 2019 году сельхозтоваропроизводителями республики приобретено 674 единицы сельскохозяйственной техники. Прибавка к мощности парка техники составила 24696,0 л.с. (5,3 л.с./на 100 га посевных площадей). Имеющийся парк техники, как отмечают специалисты, позволяет провести весенние полевые работы в оптимальные агротехнические сроки (14-15 дней).

По словам Сергея Артамонова, для проведения весенних полевых работ необходимы средства порядка 2,0 млрд рублей. На 2020 год на поддержку АПК Чувашской Республики предусмотрено 2 847,3 млн рублей. Прежде всего, в феврале-марте будут перечислены средства на весенне-полевые работы в сумме 325,6 млн рублей, это пятая часть всех годовых субсидий на АПК, подчеркнул министр.

В Минсельхозе Чувашии действует горячая линия по вопросам обеспечения сельхозтоваропроизводителей республики минеральными удобрениями, семенами, ГСМ.



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.