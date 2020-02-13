Олег Николаев обсудил с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым программу развития Чувашии

12 февраля в Москве состоялась рабочая встреча врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года.

С куратором со стороны Правительства Российской Федерации обсуждены отдельные мероприятия программы, приоритетные направления развития региона, имеющиеся резервы и возможные конкурентные преимущества.

Денис Мантуров отметил большой потенциал региона в сфере IT-технологий. По его мнению, в Чувашии имеются все предпосылки для создания национального межведомственного центра кибербезопасности в энергетике и промышленности. Отдельно были отмечены успехи в области развития альтернативной энергетики, в частности масштабный инвестиционный проект ООО «Хевел» по производству тонкопленочных фотопреобразовательных электрогенерирующих модулей.

В ходе беседы обсуждалось выделение дополнительных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на обновление городского электрического транспорта республики.

«Мы обсудили подходы к реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики и конкретные инструментарии по повышению их эффективности с тем, чтобы те действия, которые мы осуществим в рамках программы, принесли максимально быстрый экономический эффект и, самое главное, чтобы люди ощутили реальные результаты в ближайшее время», – прокомментировал итоги встречи врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Он также сообщил о достигнутых договоренностях в части закупки новых троллейбусов. «За счет экономии нам выделяются 1 млрд 172 млн рублей. Деньги будут направлены на общественный транспорт. Помимо сроков, которые будем ускорять, мы договорились взаимодействовать по производителям, чтобы после поступления денег техника в максимально кратчайшие сроки пришла в Чувашскую Республику и начала обслуживать население», – сказал врио Главы Чувашии.

Во встрече также принимали участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Петр Чекмарев.

По словам Анатолия Аксакова, важно, что на встрече были определены конкретные действия, которые необходимо предпринять. «Олег Алексеевич озвучил, что проекты для реализации будут готовиться на перспективу под возможное финансирование. Чтобы не получилось так – деньги появились, а направить их не на что. Необходимо наготове держать проектно-сметную документацию и своевременно проходить экспертизу», – отметил председатель думского комитета по финансовому рынку.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

