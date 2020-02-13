Олег Николаев обозначил главные задачи нового состава Кабинета Министров Чувашии

13 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел первое заседание нового состава Кабинета Министров Чувашской Республики.

Он определил главные задачи, среди которых выделил рост экономики как основной базы для решения социальных задач и повышения благосостояния граждан.

Особое внимание – активной реализации национальных проектов. К этой работе новый Кабмин должен приступить «без временных раскачек». Чувашская Республика участвует в 52 из 67 федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов.

«Итоги должны получить люди не в виде каких-то озвученных цифр, а в виде конкретных проектов и ощутимых результатов – построенных школ, дорог, отремонтированных домов культуры и иных объектов социальной инфраструктуры», – подчеркнул Олег Николаев.

Продолжается работа над предстоящим уточнением республиканского бюджета. Основные предложения от органов власти уже поступили главным распорядителям бюджетных средств. Олег Николаев потребовал ускорить работу над законопроектом, чтобы вынести его на обсуждение в Госсовет республики до конца февраля.

На достойном уровне должно пройти празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия создания Чувашской автономной области.

«Мы должны насытить эти мероприятия культурной и деловой программой, чтобы мы, с одной стороны, показали колорит и богатство нашей республики, с другой – решили задачи улучшения ее имиджа и делового климата», – поставил задачу врио Главы Чувашии.

Олег Николаев также рассказал о встрече с Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, прошедшей накануне в Москве. Работа с куратором над уточнением отдельных положений индивидуальной программы социально-экономического развития республики продолжается.

«Важно, что в ближайшее время республика получит дополнительные средства – более чем один млрд рублей – для решения важных задач», – сообщил руководитель региона, отметив эффективное взаимодействие в решении данного вопроса с представителями Чувашии в верхней и нижней палатах парламента.

В заключение Олег Николаев заметил, что решение стоящих масштабных задач потребует консолидации общих усилий.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

