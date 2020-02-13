Олег Николаев: «К задачам, которые обозначил Президент страны Владимир Владимирович Путин, нельзя подходить формально»

13 февраля на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев, обсудили План действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.

Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин,на его реализацию будут направлены значительные средства из федерального и регионального бюджетов.

Среди главных задач, обозначенных в Плане, обеспечение условий для роста экономики, улучшение делового климата и рост объема инвестиций, поддержка института семьи, развитие системы социальной поддержки населения, качественные изменения в сфере образования, здравоохранения, развитие культуры и спорта.

Так, в 2020 году будет начато строительство 9 дошкольных образовательных организаций на 1840 мест, плавательного бассейна в с. Аликово, будет введено в эксплуатацию две школы в г. Чебоксары и с. Байгулово Козловского района, 6 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности и целый ряд социальных культурных объектов. Предусмотрено увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций в республике, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием.

Согласно поручению Президента страны с 1 сентября 2020 года будет организовано бесплатное здоровое горячее питание учащихся 1‑4 классов общеобразовательных организаций республики. Эта мера затронет в Чувашии более 63 тыс. детей. Сегодня этот вопрос решается на уровне муниципалитетов.

Олег Николаев обратил внимание на сообщение, которое получил в социальных сетях о том, что в некоторых районах республики возникли проблемы с предоставлением горячего питания школьникам. «Прошу отреагировать. Взять на контроль этот вопрос. В связи с тем, что программа будет действовать с 1 сентября, возможно, где-то хотят эту ситуацию из зоны ответственности отпустить. Нельзя допустить того, чтобы кто-то в ожидании федеральных денег перестал выполнять свои обязательства», — подчеркнул врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Он обратил внимание на то, что к задачам, которые обозначил Президент страны Владимир Владимирович Путин, нельзя подходить формально. Реализация плана, нацеленного на решение социальных, экономических и технологических задач через безусловное выполнение региональных проектов, соответствующих федеральных проектов, включенных в состав национальных проектов, потребует скоординированной работы всех органов исполнительной власти Чувашской Республики, муниципальных образований.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.



