Олег Николаев выступил против уменьшения величины прожиточного минимума

13 февраля на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики обсуждался проект постановления о величине прожиточного минимума в Чувашской Республике за IV квартал 2019 года.

Согласно Закону Чувашской Республики «О прожиточном минимуме в Чувашской Республике» величина прожиточного минимума на душу населения в IV квартале 2019 года должна уменьшиться на 3,3% (309 рублей) до 8976 рублей. Как пояснила и.о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, это связано с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, на основании которых ежеквартально производятся расчеты.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев отклонил данный проект постановления и выступил с инициативой предусмотреть возможность сохранения величины прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала в случае, если в очередном он снижается. Прежде всего, для того, чтобы сохранить уровень социальной защиты граждан, проживающих в Чувашской Республике.

«Давайте поймем раз и навсегда, что прожиточный минимум – это не просто какие-то цифры. За этими показателями стоят реальные люди. Мы говорим о том, что присутствует инфляция, и цены в магазинах реально не падают, а затем мы говорим, что прожиточный минимум устанавливается ниже, чем за прошлый квартал. Это выглядит достаточно странно», – заметил руководитель региона.

По его словам, это не вяжется с посылом Президента России о том, что благосостояние граждан является национальным приоритетом.

«Люди будут расценивать такое отношение государства к себе как не совсем справедливое. Практика других регионов говорит о том, что есть возможность внести в закон соответствующую норму. Если она будет, то прожиточный минимум в случае уменьшения относительно прошлого квартала остается на прежнем уровне», – сказал врио Главы Чувашии. Как показывает анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, практика сохранения величины прожиточного минимума в таких случаях используется в Московской области, Пермском крае, Кировской области, Республике Мордовия.

Олег Николаев поручил подготовить соответствующие поправки в закон.

«Кто-то может сказать, что мы можем сэкономить некоторые средства, но я хочу, чтобы все понимали: на людях мы экономить не будем», – подчеркнул он.

Врио Главы Чувашии также предложил пересмотреть периодичность представления документов для подтверждения права на получение выплат. До 2016 года действовала норма об актуализации таких данных раз в полгода. В настоящее время гражданам приходится подтверждать свое право ежеквартально.

«На мой взгляд, абсолютно несправедливая норма по отношению к людям. Предлагаю посмотреть на этот факт и соответственно вернуть прежнюю норму, как это сделали наши коллеги в других регионах», – подытожил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.