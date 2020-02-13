Минстрой Чувашии объявляет конкурс среди муниципальных образований на право проведения мероприятий в рамках празднования Дня Республики

Минстрой Чувашии приглашает муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики принять участие в конкурсе на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики в 2021 году. Конкурсные материалы принимаются до 1 марта 2020 года и должны быть оформлены в соответствии с положением о конкурсе.

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 17 (кабинет 326 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов).

На поощрение муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, признанных победителями конкурса, учрежден ежегодный грант Главы Чувашской Республики в размере 10 млн рублей. Грант предусмотрен на развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов.

Отметим, что конкурс проводится ежегодно с 2002 года. Целью конкурса является выявление муниципальных районов и городских округов, в которых проведены работы и получены наилучшие результаты по развитию общественной инфраструктуры (социально-культурной, инженерной, транспортной), улучшению архитектурного облика и повышению качества застройки населенных пунктов, а также по их благоустройству и озеленению.

Отметим, с 2002 года почти во всех муниципальных образованиях проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.