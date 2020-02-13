Впервые в Чувашии проведено радиоизотопное исследование почек новорожденному ребенку

12 февраля в отделении радионуклидной диагностики Республиканского онкодиспансера впервые успешно проведено радиоизотопное исследование функции почек (сцинтиграфия) новорожденному ребенку, находящемуся в настоящее время на лечении в Республиканской детской клинической больнице.

Исследование выполнено совместно с врачами-анестезиологами детской больницы, которые оказывали анестезиологическое пособие при проведении данного вида диагностики.

Как рассказала заместитель главного врача по диагностике Елизавета Мальчугина, данное исследование является высокоинформативным и позволяет с высокой точностью определить функцию почек, уточнить насколько выражена патология в выделительной и секреторной функции почек.

До настоящего времени для проведения таких исследований детей отправляли в соседние республики.

Отметим, в онкологическом диспансере в рамках сотрудничества с Республиканской детской клинической больницей также проводятся МРТ и КТ исследования.

Первоисточник: АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии