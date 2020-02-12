С заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе Шумерля

В ходе состоявшегося под председательством главы администрации города Шумерля Алексея Григорьева 12 февраля заседания комиссии по профилактике правонарушений Шумерля был заслушан отчеты полиции о состоянии преступности на территории города за 2019 год.

Несмотря на проводимую работу, количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом существенно увеличилось, на 11%. Проведённым анализом установлено, что на территории оперативного обслуживания, отмечается рост особо тяжких, тяжких и средней тяжести преступлений, убийств, разбоев, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. На уровне с аналогичным периодом прошлого года зарегистрированы преступления в сфере умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, угроза убийством, присвоение или растрата, применение насилия в отношении представителя власти.

Одним из важнейших направлений в деятельности полиции является охрана общественного порядка в общественных местах и на улицах. В 2019 году было допущено совершение 132 преступлений против 99 в 2018 году. При увеличении в 1,5 раза количества преступлений, совершенных в общественных местах, снижено выявление административных правонарушений на 15,1% (с 3085 до 2618), в том числе в сфере антиалкогольного законодательства, предусмотренных ст.ст. 20.20-20.22 КоАП РФ на 22,6% (с 1414 до 1094). При этом отмечается снижение доли совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения (143 против 167).

Актуальным в части обеспечения общественного порядка, в связи с увеличением количества совершенных преступлений, в том числе на улице, стал вопрос от представителя Шумерлинской межрайонной прокуратуры, касающийся реализации мероприятий по подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По данной подпрограмме в прошлом году было выделено 400 тыс. рублей, которые были направлены на замену ряда камер видеонаблюдения и на их техническое обслуживание. Сегодня на территории города работает 21 видеокамера. 5 камер установлено в городском парке культуры и отдыха.

Следующим вопросом была обсуждена тема эффективной реализации в 2019 году мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Шумерля».

По информации заместителя председателя комиссии, начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Алексея Кочнева, в 2019 году по подпрограмме «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в городе Шумерля» было выделено 319,9 тысяч рублей, которые были реализованы по различным мероприятиям. Так, в рамках привлечения общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности (ДНД) было направлено более 178 тыс. рублей. Необходимо отметить, что члены ДНД приняли участие в более, чем 200 мероприятиях правоохранительной направленности. В части приведения помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ было использовано почти 40 тыс. рублей. На эти средства проведен косметический ремонт в участковом пункте полиции №1. По разделу информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения направлено почти 52 тыс. рублей. Средства использованы на проведение профилактических конкурсов среди школьников, на изготовление социальной рекламы профилактического характера, изготовление баннеров, листовок, буклетов, стендов.

О принимаемых мерах по предупреждению преступлений и правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних проинформировала заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Светлана Егорова. Как было отмечено, анализ состояния подростковой преступности, проведенный на основе имеющихся статистических сведений, свидетельствует о том, что за 2019 год произошел значительный рост подростковой преступности. Подростками совершено 10 преступлений, тогда как в 2018 году — 7. Большая часть, т.е. 8 преступлений, связанна с причинением вреда имущественного характера, из них 5 – краж из торговых предприятий совершили приехавшие в город «на гастроли» выпускники детских домов республики, студенты учреждений профессионального образования, жители г. Чебоксар и г. Новочебоксарска. 1 преступление перешло с прошлого года, так как было совершено в декабре 2018 года в учебное время на территории ОУ ребенком-инвалидом, воспитанником центра для детей-сирот, учащимся школы-интернат. Все преступления совершены в вечернее и ночное время, что свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля за несовершеннолетними со стороны законных представителей.

На территории муниципалитета реализуется комплекс мер, направленных на профилактику правонарушений преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних. В целях поддержания стабильного уровня подростковой преступности делается упор на раннюю профилактику. Активизирована работа по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

Усилены меры по недопущению нахождения несовершеннолетних в ночной период времени без сопровождения законных представителей.

Сформирован банк данных по выявлению и учёту несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях и не получающих обязательного общего образования.

Ведется работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружки и секции организаций дополнительного образования, и общеобразовательных организаций. Системное планирование и анализ в соответствии с единой базой данных позволил охватить различными формами деятельности 98,4% подростков из общего числа состоящих на учете. Всего охвачено 3378 человек, что составляет 76,5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе Шумерля (4414 человек).

Председатели территориальных Советов по профилактике правонарушений представили членам комиссии планы работ, где основными мероприятиями являются оказание социально-правовой помощи лицам, совершившим правонарушения, несовершеннолетним; посещение на дому лиц, состоящих на учете, подпадающих под административный надзор, и проведение с ними профилактических бесед; посещение семейно-бытовых дебоширов, проведение с ними профилактических бесед; оказание социально-правовой помощи лицам, отбывшим наказание в системе уголовно-исполнительной системы и ряд других.

В завершение встречи, к представителям общественных объединений города обратились с просьбой активизировать работу членов организаций в сфере профилактики правонарушений, т.е. взять под «шефство» подростков, взрослых граждан в части вовлечения их в жизнь без правонарушений.

Подводя итог заседания, глава администрации Алексей Григорьев обратил внимание всех субъектов профилактики на необходимость активизации работы по профилактике правонарушений, выработке новых форм и методов деятельности, привлечения всех возможных ресурсов.

Сайт администрации города Шумерли.

