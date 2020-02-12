Состоялся семинар-совещание со специалистами по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления

12 февраля 2020 г. проведён семинар-совещание с лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления в Чувашской Республике.

Сотрудниками Управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции озвучены темы, касающиеся порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год).

Также был разъяснен порядок представления депутатами сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, сообщений о несовершении ими в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 5 статьи 2 Закона Чувашской Республики «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных таких сведений».

В завершение мероприятия состоялось обсуждение проблемных вопросов правового обеспечения, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления.

Управление Главы Чувашской Республики

по вопросам общественной безопасности

и противодействия коррупции

Источник: сap.ru.

