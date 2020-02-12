Свыше 700 млн рублей планируется выделить на комплексное развитие сельских территорий Чувашии

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606 принята новая государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», в рамках которой продолжится строительство жилья, дорог, объектов газоснабжения, водоснабжения, благоустройство сельских территорий.

На финансирование программы в 2020 году планируется направить свыше 700 млн рублей, из них 182,5 млн рублей составляют средства федерального бюджета.

Реализация программы с помощью поддержки федерального центра позволит улучшить жилищные условия 40 семей, построить автомобильные дороги, объекты газификации и водоснабжения, реализовать проекты компактной жилищной застройки, благоустроить сельские территории, отмечают специалисты отдела инвестиций и социального развития села Минсельхоза Чувашии.

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.