Олег Николаев поздравил коллектив АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» с 50-летием

11 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном полувековому юбилею акционерного общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко».

Среди приглашенных гостей, которые поздравили одно из ведущих приборостроительных предприятий страны с юбилеем, были депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров и другие.

Приветствуя почетных гостей, ветеранов и сотрудников предприятия, Олег Николаев сказал, что АО «НПК Элара имени Г.А. Ильенко» является одним из локомотивов экономики Чувашии и флагманом в своей отрасли. Полувековая история АО «Элара» — образец верной стратегии завода, который сохраняет и укрепляет позиции лидера среди приборостроительных предприятий России, выполняет государственный оборонный заказ, завоевывает новые рынки сбыта гражданской продукции. «На протяжении 50 лет вы доказываете, что вы сильны и конкурентны, умеете решать любые, даже очень сложные задачи. «Элара» остается надежным партнером для своих заказчиков. Желаю вам, так держать», — отметил врио Главы Чувашии.

От лица Министерства промышленности и торговли Российской Федерации коллектив предприятия поздравил заместитель Министра Михаил Иванов. «Чебоксарский приборостроительный завод, который на заре новой России получил такое галактическое название Элара, за 50 лет прочно вписал своё имя в число индустриальных лидеров Чувашии. Смело можно сказать, что вы сегодня являетесь одним из лидеров всей приборостроительной отрасли страны. Ваша продукция способствует повышению обороноспособности нашего государства, обеспечивает безопасность автомобилестроения, дорожно-строительной отрасли, развитию энергетики», — сказал в своем выступлении Михаил Иванов.

За большой вклад в развитие авиационной промышленности, высокие показатели в производственной деятельности коллективу акционерного общества «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» была объявлена Благодарность Президента России. Указами Главы Чувашии предприятие награждено Почетной грамотой Чувашской Республики за большой вклад в развитие промышленности Чувашской Республики, генеральный директор АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» Андрей Углов за большой вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено слесарю механосборочных работ Юрию Филиппову.

Многим сотрудникам и ветеранам предприятия были вручены также государственные и ведомственные награды.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.