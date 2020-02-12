Олег Николаев в Москве встретился с Николаем Федоровым и Анатолием Аксаковым

12 февраля в Москве врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочую встречу с первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николаем Федоровым и председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В ходе трехсторонней встречи обсуждались вопросы эффективного взаимодействия в целях решения стратегически важных задач, стоящих сегодня перед республикой. В частности затронута тема привлечения дополнительных финансовых средств на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

«Подобные консультации в интересах жителей нашей республики будут продолжены. Мы можем всецело рассчитывать на поддержку представителей Чувашской Республики в верхней и нижней палатах парламента. Сейчас для нас важно разработать совместный план действий, который позволит ускорить реализацию приоритетных направлений развития нашей республики», – отметил по итогам встречи врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Также сегодня в рабочей программе Олега Николаева в Москве запланирована встреча с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Фото пресс-службы Совета Федерации