Ко Дню святого Валентина в одном из ведущих вузов республики состоится конкурс «Мистер и Мисс ЧГУ-2020»

13 февраля, в канун Дня всех влюбленных, в 18.00 часов Дворец культуры Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова приглашает на конкурс «Мистер и Мисс ЧГУ».

Мероприятие проводится в целях творческой реализации студенческой молодежи, пропаганды здорового образа жизни и активного досуга.

Перед зрителями предстанут 8 красивых и талантливых пар университета. Они представят юридический, экономический, строительный, машиностроительный, историко-географический факультеты. На сцене также появятся студенты технического и медицинского направления.

Один из конкурсантов – студент 3 курса юридического факультета, член Молодежного правительства при администрации Московского района г. Чебоксары Владислав Стальский.

Владислав состоит в Молодёжном правительстве с октября 2015 года, помогает в организации и проведении различных мероприятий.

Владислав является неоднократным чемпионом Чувашии среди юниоров по таким видам спорта, как армрестлинг и мас-рестлинг, удостоен 1 места республиканского турнира по мас-рестлингу памяти российского офицера Николая Поручикова.

Владислав Стальский в паре с Ксенией Шемякиной попытаются завоевать главный приз популярного конкурса «Мистер и Мисс ЧГУ».

В настоящий момент в социальной сети «Вконтакте» идет голосование за звание «Мистер и мисс зрительских симпатий». Успейте отдать свой голос понравившейся паре.

Администрация Московского района г. Чебоксары.