С 11 февраля по 1 апреля т.г. в Чувашии проводится республиканский конкурс «Учитель года Чувашии – 2020». Его цель — выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов, повышение социального статуса и престижа учительского труда, распространение педагогического опыта лучших учителей республики.

Учредителями конкурса «Учитель года Чувашии – 2020» являются Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Чувашская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Чувашский республиканский институт образования.

Конкурс проходит в два этапа: с 11 февраля по 20 марта — муниципальный этап; с 23 марта по 1 апреля — республиканский этап.

Очный этап конкурса пройдет в школе, где работает победитель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии – 2019» Ольга Физер — на базе Вурнарской средней школы СОШ № 2. Финалисты в течение двух дней, 31 марта и 1 апреля, проведут свой лучший урок и его самоанализ, ответят на вопросы жюри, поделятся опытом с коллегами об использовании образовательных технологий, проведут внеклассное мероприятие для учеников Вурнарской школы.

Пять лауреатов, набравших наибольшее количество баллов по результатам конкурсных заданий первого тура, примут участие в открытой дискуссии.

Лауреат, набравший наибольшее количество баллов по результатам первого и второго туров, станет победителем республиканского конкурса «Учитель года Чувашии – 2020».

СПРАВОЧНО. Конкурс «Учитель года Чувашии» проводится в республике с 1992 года. В 2019 году прошел 26 республиканский конкурс «Учитель года». Победителем в 2019 году стала Ольга Физер, учитель английского языка из Вурнарской средней общеобразовательной школы № 2. Она также по итогам Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» вошла в число пятнадцати лучших.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

