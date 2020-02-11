12 февраля состоится приём граждан руководителем Следственного управления

По вопросам, отнесённым законодательством к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, жители города Шумерли и Шумерлинского района могут обратиться 12 февраля с 11 до 12 часов по адресу: город Шумерля, переулок Школьный, дом 8 (Шумерлинский межрайонный следственный отдел). Личный прием будет вести руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Владимирович Полтинин.



Справки и предварительная запись по телефону: (8352) 62-46-61 (следственное управление). Запись на личный прием обязательна.



Руководство следственного управления, рассматривая непосредственное общение с населением как важнейший источник информации о действительном состоянии законности и правопорядка на местах, продолжит регулярно выезжать в города и районы республики для приёма граждан.