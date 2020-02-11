Шумерля готовится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая пройдет в городе 14 – 15 февраля

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Чувашской Республике состоится 22 февраля. В Шумерле данные соревнование пойдут неделей раньше – 14 и 15 февраля.

В ходе состоявшегося 11 февраля под председательством заместителя главы администрации – начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Ирины Сасакиной заседания организационного комитета обсудили все детали предстоящей в эту субботу массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Перед участниками оргкомитета были поставлены определенные задачи, чтобы мероприятие прошло организовано, интересно, массово и запомнилось её участникам положительными эмоциями.

Как проинформировал начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Андрей Железин, лыжный праздник откроют воспитанники дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся начальных классов школ города 14 февраля. В этот день на территории образовательных учреждений будут организованы внутренние лыжные забеги.

Общегородское мероприятие пройдет 15 февраля. Лыжная трасса, которая уже подготовлена, по традиции находится в парке культуры и отдыха. Здесь же состоится и торжественное открытие, в 12.00 часов. После – «Забег сильнейших», участие в котором примут по 5 юношей и 5 девушек от образовательных учреждений. Затем стартует «VIP-забег» вместе с семейными командами. Завершит гонку «Масстарт» учащихся, коллективов организаций, предприятий и учреждений города.

В ходе заседания обсуждены вопросы подготовки стартового городка, его праздничное оформление, организация безопасности и медицинского обслуживания, установка мусорных контейнеров, подготовка сувенирной продукции.

Сайт администрации города Шумерли.

