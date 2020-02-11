Фонд редкой литературы Национальной библиотеки пополнился книгами о творчестве Геннадия Айги

Сразу несколько уникальных книг были подарены на днях Национальной библиотеке Чувашской Республики.

Из Москвы Атнер Хузангай привез подарок от издателя и художника Виктора Гоппе книгу стихотворений Г. Айги «Розы в космосе». Это одна из 11 книг целой серии книг поэта, инициированной и подготовленной «Издательством В. Гоппе». Редкая по всем параметрам (тираж 20 экз., нумерованный подписанный экземпляр – №11, в индивидуальной папке), она являет собой образец особого вида искусства – livre d`artiste (фр.) – книги художника (образ-текст, творческий метод, в котором автор использует книжную форму для самовыражения, издание, от начала до конца продуманное и собранное художником). Книга «сконструирована» В. Гоппе и оформлена литографиями известного художника Андрея Бартенева, выполненными вручную и подписанными им лично. По словам Виктора Николаевича, издательский проект книг Г. Айги развивался полтора года, и был завершен в ноябре 2019-го к 85-летию со дня рождения поэта. В проекте приняло участие 12 художников, в том числе тех, которые знали его при жизни и общались лично.

Еще одно прекрасное издание – альбом-каталог выставки «Отмеченная зима. 1982. История издания книги». Подарил его составитель О.А. Улангин. О выставке много уже было сказано, а каталог не только дает представление о ней, но и неимоверно ее расширяет, давая больше фотографий и текстов, картин и рисунков в цвете. Все выполнено в исключительном качестве, на прекрасной бумаге, с теплом и любовью.

С таким же искренним и сердечным отношением к поэту подготовлен сборник «…И в этом я есть, как Поэзия есть…» наших коллег из Городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги г. Шумерля. В него включены: обзор проведенных в 2006—2019 гг. мероприятий, связанных с именем поэта, сценарии литературно-музыкальных композиций и библиография. Достойное издание к юбилею!

Со всеми изданиями можно будет познакомиться на большой выставке «Поэзия Г. Айги. Пространство тишины», которая пройдет в рамках Дней памяти Г. Айги 18-28 февраля 2020 г.

Справки и запись групп по тел:. 23-02-17 (доб. 148).

Фоторепортаж

Первоисточник: Национальная библиотека Чувашской Республики