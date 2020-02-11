С 1 марта запись на прием к врачу в электронном виде будет осуществляться через Единый портал государственных услуг

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Чувашской Республике в 2020—2024 годах будут продолжены работы по модернизации единой Республиканской медицинской информационной системы (РМИС), объединяющей все медицинские организации, путем создания Единого цифрового контура здравоохранения, построенной на принципах стандартизации и унификации информационных ресурсов, отвечающих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Проектом предусмотрена замена автоматизированных рабочих мест врачей, усиление информационной безопасности, модернизация технологической платформы РМИС, позволяющей использовать Web-технологии и международные стандарты обмена медицинской информацией. Работы позволят увеличить скорость и простоту работы в медицинской информационной системе, а для граждан Чувашской Республики возможность полноценно пользоваться сервисом «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Переход на модернизированную платформу РМИС запланировано начать с подсистемы «Электронная регистратура». В рамках перехода будут проведены мероприятия по обучению врачей, администраторов, главных регистраторов, регистраторов Сall-центров медицинских организаций работе в новой подсистеме.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» запись на прием к врачу в поликлиники в электронном виде по программе обязательного медицинского страхования с 1 марта 2020 г. будет осуществляться с использованием Единого портала государственных услуг.Запись к врачам республиканских больниц будет проводиться врачами поликлиник.

Запись на платный прием к врачу в электронном виде будет осуществляться через региональный портал «Электронной регистратуры».

Порядок записи на прием к врачу через регистратуру и Call-центр медицинской организации не меняется.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ К ВРАЧУ

Чтобы получить талон к специалисту, пользователь должен выполнить следующие действия:

1. Зайти на официальный сайт www.gosuslugi.ru и авторизоваться в своем Личном кабинете. Если у вас нет Личного кабинета в Госуслугах, то необходимо зарегистрироваться. Для этого понадобится ввести Ф.И.О. и свой электронный адрес. Через некоторое время на указанный электронный адрес придет подтверждение для регистрации.

2. На портале Госуслуги на самой главной странице нажимаем «Запишитесь к врачу».

3. Откроется страница с подробной инструкцией, что делать в дальнейшем. Необходимо ознакомиться с ней и справа нажать на вкладку «Записаться».

4. Откроется новая форма для заполнения, где нужно указать свой регион и кому необходимо записаться на прием к врачу откроется форма для заполнения, где нужно заполнить личные данные.

6. После заполнения персональных данных нужно выбрать лечебно-профилактическое учреждение для записи на прием к врачу.

7. После выбираем медицинскую услугу, которую желаете получить.

8. Затем выбираем врача, где будет предложена вкладка с фамилиями специалистов.

9. После того, как выбрали специалиста, откроется вкладка, где будет предложено время и дата для записи на прием к врачу.

10. Если Вы все правильно сделали, то на экране появится информация об успешной записи на прием к врачу. Талон можно скачать и распечатать дома или получить в терминале.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.