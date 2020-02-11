Особенности изготовления корпусов из листового металла

На различных предприятиях часто возникает потребность в изготовлении металлических корпусов, которые имеют нужные размеры и характеристики. При этом сейчас существует хорошая возможность разработать современное изделие в собственном корпусе, учитывая технологические нормы и показатели. Корпус обеспечит хорошую защиту прибора, его безопасное использование, оптимальные габариты, нужное количество отверстий, что дает возможность подключить дополнительные провода и приборы.

Филиал предприятия-производителя «Неолазер» в г. Чебоксары изготавливает все виды корпусов из листового металла по тем параметрам, которые требует заказчик. Производство заказов осуществляется в цехах предприятия на высокотехнологичном оборудовании. Чтобы оформить заказ, достаточно обратиться сайт http://chb.neolaser.ru/.

В филиале можно изготовить корпуса:

— для телекоммуникационного и сетевого оборудования;

— для электротехнических приборов;

— для радиоэлектронной техники;

— для климатических приспособлений;

— для медицинских аппаратов;

— для контрольно-измерительных приборов;

— для средств, обеспечивающих безопасность.

Перед изготовлением корпусов подбирают материал, который соответствует требуемым стандартам, подходит для выпуска той или иной продукции. Обычно для этих целей используются такие материалы: оцинкованная сталь, алюминий, высокоуглеродистая сталь и другие. При этом изготовитель в индивидуальном порядке подбирает нужную толщину стенок будущего корпуса. Максимальный размер стенок может быть около 14 миллиметров.

Изготовление корпусов из металла проходит несколько этапов. В первую очередь металлические пластины режут при помощи лазера. Этот метод позволяет произвести раскрой достаточно быстро и с максимальной точностью. Затем производят гибку металлической пластины. Это придает листам из металла нужную форму. При этом не нарушается монолитность пластины. На производстве гибка пластины проводится в несколько этапов: формование, профилирование, калибровка.

Метод свободной гибки используется при изготовлении корпусных элементов по индивидуальным габаритам, которые являются условием заказа, так как в любом случае он допускает возможность переделки образца. Еще этот способ хорош тем, что не требует больших физических затрат. Используемые материалы могут быть разных видов.

Следующий этап изготовления продукции – это оцинкование пластины гальваническим способом. При таком методе в итоге получается изделие, которое будет противостоять агрессивным средам, химическим веществам. Мы получаем изделие, которое защищено от действия влаги и не будет подвержено коррозии.

После этого производится сборка корпуса. При этом используются элементы крепежа или сварка. Метод требует строгого подбора в соответствии с технологическим процессом. Также учитываются и характеристики материала.

На последнем этапе осуществляется окраска корпусной детали. Для получения привлекательного вида продукции на производстве используется порошковый способ окраски. Также можно наносить на поверхность корпуса информацию об основных параметрах и характеристиках изделия, название организации заказчика и другие надписи. Эту функцию выполняют путем шелкографии, используя трафареты при нанесении краски.

Чтобы сделать заказ на изготовление корпуса, нужно на интернет-сайте компании «Неолазер» подобрать нужный вид изделия, отправить заявку на электронную почту. После того как будут согласованы все нюансы будущей продукции, сначала делается пробный образец, на основе которого выполняется уже готовое изделие с учетом всех пожеланий заказчика.