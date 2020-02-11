Глава Шумерлинского сельского поселения отчитался о проделанной в 2019 году работе и озвучил планы на 2020 год

07 февраля, в 17 час. 00 мин. состоялся отчет главы Шумерлинского сельского поселения Алексея Федярова перед жителями поселения.
До начала отчета в зале Шумерлинского СДК состоялась небольшая концертная программа работников культуры Шумерлинского района, состоящая из сольных и танцевальных программ.
В работе конференции приняли участие: заместитель главы администрации — начальник отдела образования, спорта и молодёжной политики Шумерлинского района Т.А. Караганова, депутат Собрания депутатов Шумерлинского района Г. М. Хуморов, депутаты Собрания депутатов Шумерлинского сельского поселения и руководители местных организаций и учреждений.
Участковый уполномоченный полиции МО МВД «Шумерлинский» Кондратьев М.В. выступил с докладом о проделанной работе за 2019 год, количестве и характеру преступлений, оперативной обстановке, а также проинформировал жителей о мошеннических действиях, совершенных с помощью банковских карт. Крупнов А.И., управляющий Шумерлинского филиала АО «Россельхозбанк», познакомил с новыми кредитными и ипотечными продуктами банка, особый интерес жителей вызвала программа «Сельской ипотеки». Николаев С.А., начальник управления ПФР в г. Шумерля Чувашской Республики, ознакомил с информацией о трудовом стаже, страховой пенсии, выплаты ветеранам к 75-летию Победы, материнском капитале, о переходе с 1 января 2020 года на электронные трудовые книжки. Шараськина Н.В., главный специалист-эксперт ОСЗН г. Шумерля и Шумерлинского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки населения», информировала о социальных выплатах, ЕДВ, детских пособиях, компенсациях ветеранам на коммунальные услуги. Сыбатова А.В., заместитель директора МБОУ «Шумерлинская СОШ», рассказала о праздновании 125-летия Шумерлинской сельской школы. Григорьева А.И., фельдшер Шумерлинского ФАП, отчиталась о работе ФАПа за 2019 год. Так же на отчетном собрании присутствовал ИП Мамайкин А.В. руководитель подрядной организации, которая осуществляет зимнее содержание на территории Шумерлинского сельского поселения. Жители поселения оценили работу по уборке снега на оценку «Хорошо».
Далее жители заслушали и обсудили доклад главы Шумерлинского сельского поселения А.А. Федярова «Об итогах социально-экономического развития Шумерлинского сельского поселения за 2019 год и о задачах на 2020 год».
По всем вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.
Также жители активно обсудили текущие вопросы жизни сельского поселения.
Заместитель главы администрации Шумерлинского района Караганова Т.А. доложила информацию о деятельности администрации Шумерлинского района в разрезе Шумерлинского поселения и отметила положительную динамику развития района и поселения.
Сайт администрации Шумерлинского района.
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