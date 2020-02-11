Глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел еженедельное совещание с руководителями жилищно-коммунальных предприятий

О работе жилищно-коммунального сектора города Шумерля в течение прошедшей недели шла речь 10 февраля на еженедельном совещании под председательством главы администрации Алексея Григорьева.

По докладам руководителей жилищно-коммунальных предприятий и управляющих компаний неделя прошла без серьезных аварий и сбоев, жалоб от горожан не поступало.

По итогам совещания главой был дан ряд поручений коммунальщикам. В частности, особое внимание обратить на расчистку дорог от снега, расширение проезжей части, своевременный вывоз мусора. При этом можно уже приступить к расчистке ливнеприемных колодцев, работать, так сказать, на опережение, готовясь к весеннему паводку.

Сайт администрации города Шумерли.