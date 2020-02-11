В Шумерле с членами общественных организаций, ветеранами, активом обсудили изменения в пенсионном законодательстве

11 февраля представители Отделения Пенсионного Фонда России по Чувашской Республике в лице начальника отдела по работе с обращениями граждан и застрахованных лиц Лидией Борисовой, руководителя группы организации и учета процесса инвестирования Людмилы Семеновой и другими, совместно с начальником Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шумерля Чувашской Республики — Чувашии (межрайонное) Сергеем Николаевым провели информационно-разъяснительную встречу с членами общественных организаций города Шумерля, ветеранами, работниками отрасли культуры и учреждений дополнительного образования, где были рассмотрены вопросы изменения пенсионного законодательства.

Приветствуя участников встречи, глава администрации города Алексей Григорьев отметил важность таких мероприятий с целью получения достоверной и выверенной информации, ответов на интересующие шумерлинцев в этом направлении вопросы.

Представители Отделения ПФР подробно остановились на изменениях в пенсионном законодательстве в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 года Федерального закона от 03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и пояснили, какие категории граждан относятся к лицам «предпенсионного возраста», а так же проинформировали о возможности получения большинства государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом РФ, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — на официальном сайте ПФР: www.pfrf.ru в разделе «Личный кабинет гражданина» не выходя из дома. Главной темой изменений является плавный переход в повышении пенсионного возраста, сохранение существующих условий для назначения досрочных пенсий по старости льготникам, порядок поэтапного введения отложенного срока выхода на пенсию после выработки выслуги лет педагогам и медицинским работникам. Также рассказали о внедрении с 2020 года электронных трудовых книжек и представлении сведений о трудовой деятельности по ф. «СЗВ-ТД».

По итогу заседания были вручены информационные памятки и даны исчерпывающие консультации по всем интересующим вопросам.

Сайт администрации города Шумерли.