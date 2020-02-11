В Чувашии идёт подготовка к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

10 февраля в столице Чувашии состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению в регионе 38-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020».

Оргкомитет собрался в конференц-зале Ледового дворца «Чебоксары Арена» под руководством и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаила Богаратва. В работе приняли участие первый заместитель министра Эльвира Матренина, представители министерств и ведомств, в том числе Минздрава Чувашии, управлений МВД, ГИБДД, МЧС России по Чувашской Республике, а также органов местного самоуправления.

«Лыжня России» — самое массовое спортивное зимнее мероприятие в России, которое ежегодно проводится по всей стране с 1982 года. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. В Чувашии «Лыжня России» проводится с 2005 года. Эти традиционные массовые лыжные старты проводятся во всех 26 муниципальных районах и городских округах.

Михаил Богаратов сообщил, что всего в этом году гонки запланированы в 73 субъектах. В связи с аномальными погодными условиями и отсутствием достаточного снежного покрова Минспорт России отменил одновременный старт 8 февраля, рекомендовав регионам провести массовые забеги до 22 февраля включительно.

В минувшие выходные старты «Лыжни России» состоялись на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в ряде регионов Приволжья и Центральной России. Всего в гонке поучаствовали жители в 42 регионах России. В Чувашии, как ещё в 31 российском регионе, старт назначен на 22 февраля. В этом году «Лыжня России» в столице Чувашии пройдёт на трассе регионального Центра биатлона, которая расположена по адресу: г.Чебоксары, ул. Пристанционная, 10 Б.

В настоящее время в Чувашию поступили стартовые номера и наградная атрибутика, проведены ряд организационных мероприятий, ведутся подготовка трассы, площадки для размещения автотранспортных средств.

Михаил Богаратов обратил особое внимание собравшихся на координацию действий между заинтересованными сторонами. С целью безопасного проведения мероприятия необходимо тесное взаимодействие с ГИБДД, медицинской службой, силовыми структурами. Нужно проработать транспортную логистику.

Одновременно с центральным стартом гонки состоятся и в других городах и селах республики. По словам и.о. министра, все нюансы должны быть отработаны до мелочей, чтобы спортивный праздник стал ярким событием для поклонников лыжного спорта.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.