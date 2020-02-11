В феврале 2020 года семьи с детьми получили социальную поддержку на сумму более 47 млн рублей

Одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации является реализация мер, направленных на увеличение рождаемости, создание благоприятных условий жизни и улучшение материального положения семей с детьми. Большое внимание уделяется финансовой поддержке в виде предоставления льгот, выплат, пособий и т.д.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в феврале 2020 года КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии осуществил выплаты более чем на 47 млн рублей.

Республиканским бюджетом Чувашской Республики на 2020 год на выплату данных пособий предусмотрено 634,6 млн рублей.

В феврале выплачены:

ежемесячное пособие на 58 520 детей на сумму 31,7 млн рублей (с начала года – 64,7 млн рублей);

ежемесячное пособие на 1 184 ребенка, находящегося в приемной семье на сумму 8,4 млн рублей (с начала года – 16,8 млн рублей);

ежемесячное пособие на 1 016 детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) на сумму 7,2 млн рублей (с начала года – 17,6 млн рублей);

пособие по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными, — 36 получателям на сумму 38.3 тыс. рублей (с начала года — 82 тыс. рублей);

компенсационные выплаты на дополнительное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям от 2 до 3 лет – 516 получателям на сумму 56,5 тыс. рублей (с начала года — 120 тыс. рублей).

Денежные средства перечислены на расчетные счета граждан в полном объеме.

Первоисточник: КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии.