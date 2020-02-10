Шумерлинские волонтеры вышли на очистку памятных мест от снега

Волонтерский отряд «Счастливое будущее» МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля продолжает «бороться» со снегом. В минувшие выходные гимназисты вышли на уборку к памятным местам.

Силами добровольцев были очищены: памятник-обелиск павшим на фронтах Великой Отечественной войны рабочим комбината, памятник планеру времен Великой Отечественной войны, камень памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах, камень памяти на территории гимназии.

Волонтеры гимназии признательны защитникам Родины за подвиг. Возможность личного содействия делу сохранения памяти о Великой Победе и выражения должного уважения погибшим, ветеранам, труженикам тыла является почетным правом волонтеров.

Сайт администрации города Шумерли.



