Уровень регистрируемой безработицы в Чувашской Республике составил 0,75%

По данным еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда, численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 4669 человек. С начала года всего трудоустроено 1664 человека, в том числе 41 инвалид. На 10 февраля 2020 года уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 0,75%. Чувашская Республика занимает 4 место по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за IV квартал 2019 года составил 4,3%.

Самые низкие показатели уровня безработицы зарегистрированы в Цивильском (0,21% по отношению к численности трудоспособного населения), Моргаушском (0,25%) и Аликовском (0,32%) районах.

Численность работников организаций республики, находящихся в режиме неполной занятости, составила 233 человека.

Потребность в работниках, заявленная в Минтруд Чувашии, составила 13663 единицы. Информацию о наличии вакансий представили 1343 работодателя.

Коэффициент напряжённости рынка труда (численность безработных граждан в расчёте на одну заявленную вакансию) составил 0,34 единица.

Наименьшие показатели коэффициента напряжённости на рынке труда зарегистрированы в Порецком (0,07 единицы), Комсомольском (0,10 единицы) и Янтиковском (0,14 единицы) районах.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.