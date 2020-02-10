Олег Николаев предложил создать банк данных об объектах, которые планируются к строительству в ближайшие пять лет

С таким предложением врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев выступил 10 февраля в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства при обсуждении вопроса о реализации республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в 2019 году.

По состоянию на 1 января 2020 года фактическое финансирование работ на объектах РАИП из федерального и республиканского бюджетов составило 6660,5 млн рублей (88,9% от годового лимита).

Основными причинами низкого освоения средств, по мнению заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Ивана Моторина,являются нарушение сроков подготовки и низкое качество проектно-сметной документации, из-за чего в ходе строительства требуется ее корректировка.

«Давайте мы с вами подумаем о том, чтобы создать определенный банк данных, в который бы вошли проекты объектов социальной, культурной и иной инфраструктуры на ближайшие пять лет», – предложил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Он поручил органам исполнительной власти Чувашской Республики – главным распорядителям бюджетных средств совместно с муниципальными образованиями составить план-график строительства новых школ, детских садов, спортивных сооружений, зданий учреждений здравоохранения, культуры, объектов дорожного хозяйства, коммунальной и иной инфраструктуры на ближайшую пятилетку.

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики поставлена задача организовать работу по проведению проектно-изыскательских работ, разработке проектно-сметной документации и необходимых экспертиз в рамках предусмотренных законодательством процессов. При этом Министерству финансов Чувашской Республики нужно будет предусмотреть необходимые инструменты финансирования этого процесса.

«Тем самым мы достигаем несколько целей. С одной стороны, будет обеспечен контроль за ходом реализации этих проектов на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации в рамках так называемых контрактов жизненного цикла. Кроме того, такое планирование позволит активнее подключать к проектам бизнес-структуры. Они будут понимать, куда идти и каким образом вкладываться в проекты, в том числе в рамках государственно-частного партнерства», – обозначил свою позицию Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.