Конкурсный отбор на предоставление грантов фермерским хозяйствам будет объявлен в марте

Ежегодный конкурсный отбор на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов будет объявлен в марте. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Татьяна Рябинина.

Обращаясь к потенциальным участникам конкурсов, замминистра призвала их быть бдительными. «В случае, если Вам предлагают за определенное вознаграждение подготовить документы и пройти конкурсный отбор — это мошенники. Обязательно обратитесь в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и правоохранительные органы. В противном случае ваши действия могут быть приравнены к совершению преступления по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки»», — подчеркнула Татьяна Александровна.

Татьяна Рябинина также сообщила, что все консультации по вопросам подготовки и оформления конкурсных документов можно получить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) в:

1) Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики (сектор развития малых форм хозяйствования), г. Чебоксары, Президентский б., 17, каб. 224, тел. (8352) 64-22-37;

2) КУП ЧР «Агро-Инновации», г. Чебоксары, ул. Урукова, 17А, тел. (8352) 45-93-26.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.