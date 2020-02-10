В Шумерле прошел фестиваль «Моя парта героя»

Образовательные учреждения города Шумерля одними из первых присоединились к всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя. На сегодняшний день «Парты героя» есть практически во всех школах. Цель этого образовательного проекта – в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию. Каждый герой имеет непосредственное отношение к той школе, в которой устанавливается Парта героя. Это, безусловно, важный для воспитания молодёжи и объединяющий поколения образовательный проект. И право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.

6 февраля в рамках мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на базе МБОУ «СОШ №1» был проведен фестиваль «Моя парта героя», целью которого было, в том числе, и развитие интереса подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, сохранение исторической памяти о жителях нашего города — защитниках Отечества, тружениках тыла, внесших значительный вклад в Победу, детях Войны, а также вовлечение учащихся и жителей города в совместную поисковую и творческую работу.

Почетными гостями мероприятия стали участники городского Совета ветеранов, люди из уст которых мы еще можем услышать достоверную информацию об исторических событиях и к чьим словам хочется прислушаться, чьим советам следовать. Каждая школа подготовила выступление, посвященное Парте героя, расположенной в учреждении. В.И. Уруков, Е.И. Францев, К.А. Кирель, Ф.Н. Чернов – люди, чьи имена навсегда останутся в памяти живущих.

Присутствующие отметили высокий уровень выступлений учащихся, объем проделанной поисковой работы. И подчеркнули важность подобных встреч для воспитания настоящих граждан страны, а также для сохранения исторической памяти в наше стремительно меняющееся время.

Сайт администрации города Шумерли.