В Чувашии будет создан высший экономический совет

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев обсудил с председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром экономического развития и имущественных отношений Иваном Моториным и врио Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Николаем Каргиным вопросы трансформации деятельности консультационных и совещательных органов при Главе Чувашской Республики.

Напомним, по инициативе Олега Николаева в республике началась работа по созданию высшего экономического совета.«На этой площадке будут собраны представители органов власти, науки, бизнеса, институтов гражданского общества. Цель – получить, а впоследствии и организовать работу в рамках научно обоснованной стратегии действий органов государственной власти по управлению и развитию регионом. Чтобы появились инновационные инвестиционные проекты, которые позволят диверсифицировать экономику и создавать рабочие места», — подчеркнул врио Главы Чувашской Республики.

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который согласился вплотную заняться деятельностью высшего экономического совета, отметил высокую заинтересованность предпринимателей, в том числе из других регионов, в создании данной площадки.

В ближайшее время будет организовано общественное обсуждение Положения о высшем экономическом совете и его составе с тем, чтобы феврале-марте этого года работа совета началась.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики