Уважаемые жители г. Шумерля и Шумерлинского района!

8 февраля 2020 года (в субботу), в целях совершенствования мероприятий, направленных на ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, приглашаем вас на Единый день профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, расположенный по адресу: г. Шумерля, ул. Свердлова, д.2, кабинет №110, с 08:00 до 13:00.

Для забора анализов крови (сахар, холестерин, ОАК) необходимо явиться в лечебное учреждение строго натощак.

В объем медицинских мероприятий входит также:

— Измерение АД, ВГД (внутриглазное давление);

— Флюорография;

— ЭКГ;

— Осмотр гинеколога (18 лет и старше 1 раз в год), в возрасте от 18 до 64 лет включительно – взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года);

— Маммография – для женщин (в возрасте от 40 до 75 включительно — 1 раз в 2 года);

— Определение ПСА – для мужчин (1975 г.р., 1970 г.р., 1965 г.р., 1960 г.р., 1956 г.р.);

— Исследование кала на скрытую кровь ( в возрасте от 40 до 64 лет включительно – 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет включительно – 1 раз в год);

— Эзофагогастродуоденоскопия – в возрасте 45 лет.

Даты Единого дня профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2020 году: 8 февраля, 7 марта, 4 апреля, 16 мая, 6 июня, 4 июля, 1 августа, 5 сентября, 3 октября, 7 ноября, 5 декабря.

Телефон для справок: 2-13-54.

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