Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля объявлен электронный аукцион на оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы земельных участков на территории города Шумерля

Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики 06 февраля 2020 года объявлен электронный аукцион на оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы земельных участков на территории города Шумерля с указанием рыночной стоимости права аренды, рассчитанной на срок 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет, 20 лет и 49 лет.

Начальная (максимальная) цена одного контракта составляет 16094,72 (Шестнадцать тысяч девяносто четыре) рубля 72 копейки.

Источником финансирования муниципального контракта являются средства бюджета города Шумерля.

Окончание срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 14.02.2020 года, до 09-00 ч.

С более подробной информацией можно ознакомиться в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

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