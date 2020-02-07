С февраля социальные выплаты овышаются на 3 %

Прежде всего, проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), кото¬рую получают 4,1 тыс. жителей Шумерли и Шумерлинского района, пользующихся правом на федеральные льготы. Основная часть получателей федеральных льгот — это инвалиды. К числу федеральных льготников также относятся участ¬ники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие категории граждан.



На 3 % также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1155,06 рубля в месяц. Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом: предоставление лекарственных препаратов, медицин¬ских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 889,66 рубля в месяц), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 137,63 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железно¬дорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (де¬нежный эквивалент — 127,77 рубля в месяц).



Помимо этого, с февраля увеличено пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексиро¬ванный размер выплаты составляет 6124,86 рубля.



С полным перечнем размеров ЕДВ по категориям льготников с учетом отказа от набора социальных услуг можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда в разделе «Гражданам-федеральным льготникам».



Напомним, что с 1 января текущего года страховые пенсии 11,2 тыс. неработающих пенсионеров города и района были проиндексированы на 6,6 %.