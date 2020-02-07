Растут в Шумерле таланты!

Шумерлинский первоклассник — победитель международного конкурса
Международный детский литературный конкурс «Берег мечты», инициированный Ленин¬градским областным отделением Союза писателей России при поддержке Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, объединил педагогов с многолетним опытом работы и та¬лантливых детей.
Конкурс проводился в конце прошлого года в интернет-режиме и объединил более 500 юных авторов из 121 населенного пункта не только России, но и других стран.
Международный характер проекту прида¬ла география не только участников, но и чле¬нов жюри, представляющих разные страны. Конкурс предусматривал различные номи¬нации, что позволило его участникам полно¬стью раскрыть свой творческий потенциал и получить заслуженную оценку авторитетного жюри.
Классный руководитель 1-го класса шко¬лы № 2 Шумерли М.В. Сивохина обсудила со своим учеником Даниилом Лобочковым тематику и направление конкурсной работы. На суд жюри Даниил представил стихотворе¬ние собственного сочинения «Родина моя!», которое помогла отредактировать его мама, Александра Андреевна.
Родина моя!
«Что такое Родина?» — спросите, друзья.
Это мама с папой, младшая сестра,
Это дом и школа, секции, кружки,
Это друг мой лучший, игры с ним в снежки. Шумерля — мой город, тихий и родной,
Он расположился над рекой Сурой.
Любим в выходные к речке выезжать,
Всей семьей мы любим вдоль реки гулять.
Я люблю свой город, он так дорог мне! Парк, олени, горка, самолет, вокзал…
Мне недавно папа вот что рассказал:
Что на свете много городов таких —
Тихих и уютных, милых и родных.
Много и поселков, много деревень
Есть на главной карте Родины моей!
И теперь я понял, милые друзья,
Родина — Россия!
Родина — семья!
Первоклассник успешно де-бютировал в номинации «Поэзия» (тема «Мой любимый край») и за¬служенно занял 1-е место.
Поздравляем Даниила с по¬бедой и желаем ему дальнейших творческих успехов!
Школа № 2.
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