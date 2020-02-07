Растут в Шумерле таланты!

Шумерлинский первоклассник — победитель международного конкурса

Международный детский литературный конкурс «Берег мечты», инициированный Ленин¬градским областным отделением Союза писателей России при поддержке Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, объединил педагогов с многолетним опытом работы и та¬лантливых детей.

Конкурс проводился в конце прошлого года в интернет-режиме и объединил более 500 юных авторов из 121 населенного пункта не только России, но и других стран.

Международный характер проекту прида¬ла география не только участников, но и чле¬нов жюри, представляющих разные страны. Конкурс предусматривал различные номи¬нации, что позволило его участникам полно¬стью раскрыть свой творческий потенциал и получить заслуженную оценку авторитетного жюри.

Классный руководитель 1-го класса шко¬лы № 2 Шумерли М.В. Сивохина обсудила со своим учеником Даниилом Лобочковым тематику и направление конкурсной работы. На суд жюри Даниил представил стихотворе¬ние собственного сочинения «Родина моя!», которое помогла отредактировать его мама, Александра Андреевна.

Родина моя!

«Что такое Родина?» — спросите, друзья.

Это мама с папой, младшая сестра,

Это дом и школа, секции, кружки,

Это друг мой лучший, игры с ним в снежки. Шумерля — мой город, тихий и родной,

Он расположился над рекой Сурой.

Любим в выходные к речке выезжать,

Всей семьей мы любим вдоль реки гулять.

Я люблю свой город, он так дорог мне! Парк, олени, горка, самолет, вокзал…

Мне недавно папа вот что рассказал:

Что на свете много городов таких —

Тихих и уютных, милых и родных.

Много и поселков, много деревень

Есть на главной карте Родины моей!

И теперь я понял, милые друзья,

Родина — Россия!

Родина — семья!

Первоклассник успешно де-бютировал в номинации «Поэзия» (тема «Мой любимый край») и за¬служенно занял 1-е место.



Поздравляем Даниила с по¬бедой и желаем ему дальнейших творческих успехов!



Школа № 2.