Провал на улице Южной

В первый день февраля в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте» были выложены фотографии, запечатлевшие факт застревания мусоровоза и повреждения теплотрассы на ул. Южной. Состояние теплосетей, да и вообще сферы ЖКХ в целом, в Шумерле уже давно оставляет желать лучшего. А извечные вопросы «кто виноват и

что делать?» успели стать среди шумерлинцев самыми популярными.

С вопросом, кто и за что отвечает в данном случае, редакция газеты обратилась в отдел ЖКХ Управления гра-достроительства и городско¬го хозяйства администрации города, где было выяснено, что указанная теплотрасса находится на обслуживании Шумерлинского предприятия тепловодоснабжения и водо¬отведения, созданного после банкротства МУП «Теплоэнерго». Как было отмечено в местном бюджете денеж¬ных средств на ремонт теплотрасс не предусматривается, так как они все переданы на обслуживание организациям, которые и проводят ремонт за счет собственных средств. А вот в республиканском бюджете предусмотрены денежные средства на разработку проектов по строительству сетей от новых котельных, которые находятся в ведении ГУП «Чувашгаз». И если в этом году будут разработаны проекты, в 2021 году будут строиться новые сети.

Если учесть, что теплотрасса была повреждена 1 февраля, а первые сигналы от шумерлинцев о том, что она «обвалена», появились уже 11 января (об этом свидетельствуют публикации внимательных горожан в той же самой группе в социальной сети), логично было спросить у представителей обслуживающей организации, было ли им об этом известно? Ведь, судя по тому, что в последнее время администрация города периодически дает разъяснения в соцсетях, она наверняка могла довести эту информацию до обслуживающей организации. Если, конечно, этого не сделали сами горожане.

Как отметил главный инженер Шу- мерлинского предприятия тепловодоснабжения и водоотведения Владимир Белялев, про небольшой провал, появившийся в январе, они знали и приняли меры по его устранению. Ну, а 1 февраля тяжеловесная машина провалила существующие плиты, которые до этого были в нормальном состоянии. «В субботу, 1 февраля, после того, как вытащили мусоровоз, мы отремонтировали теплотрассу и подали тепло. Кстати, от тепла отключали только один дом — № 16 по ул. Грибоедова. 3 февраля мы полностью заменили весь подземный участок теплотрассы. Он у нас уже был включен в план мероприятий на замену на лето 2020 года (на межотопительный сезон). Но так получилось, что провалившаяся машина заставила сделать эту работу раньше времени. У нас новая организация, поменять все и сразу не позволяют финансовые возможности», — поделился главный инженер. Следует отметить, что к тому времени, когда версталась газета, были перело¬жены новые плиты над теплотрассой в этом районе общей протяженностью 18 метров.

Изношенность теплосетей в городе, в том числе и тех, что входят в зону обслуживания ШПТиВ, очень большая. Работники предприятия не сидят сложа руки: в период подготовки к отопительному сезону большинство теплотрасс были изолированы, закуплены стекловата и рубероид, но в том объеме, который предприятие могло себе позволить, исходя из фи¬нансового состояния, потому как на момент запуска ото-пительного сезона, средств было весьма в ограниченном количестве. Что смогли изолировать и заменить, сделали. Так, полностью были заменены участки тепловых сетей по ул. Коммунальной, а также от ул. Октябрьской до тепловой камеры на территории отдела полиции.

Кстати, в плане мероприятий на ближайшую перспективу, относящихся конкретно к данной организации, значится установка новых блочно-модульных котельных вместе с тепловыми сетями (вместо котельных №№ 3, 10, 13, 14), где уже все должно меняться комплексно. Хочется верить, что эти планы осуществятся, и в городе будет меньше аварийных ситуаций.

Татьяна Александрова