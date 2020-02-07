Портрет нашего читателя

Геннадий Ильич ЕГОРОВ:
- Районку читаем всей семьёй, лично я дружу с ней с 70-х годов. А как же без местной газеты? Надо быть в курсе событий, знать, что происходит в городе.
Сейчас я на заслуженном отдыхе, а до этого долгие годы работал на машзаводе. Приятно видеть заметки про своих бывших коллег, как их поздравляют с днем рождения, но, к сожалению, тех, с кем я работал, в живых уже осталось мало.
Недавно мне пришлось лежать в хирургическом отделении Шумерлинского ММЦ, и вот что я хочу сказать: надо чаще писать про медработников. Я видел, какая у них тяжелая работа, особенно когда не хватает врачей. Им нужно уделить больше внимания, не постоянно, конечно, про них писать, но почаще. Это люди, достойные уважения.
В редакции газету выписываю уже 3-4 года. Пенсионерам как раз важно прогуляться и подышать свежим воздухом.
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