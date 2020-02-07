Надзор с пристрастием

Как на днях сообщила администрация Шумерли на своем официальном сайте, в рамках реализации указа Главы Чувашской Республики о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан заключено 3 муниципальных контракта на разработку проектно-сметной документации (на общую сумму 900 тыс. руб.) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.



Ранее администрация принимала заявки от жителей, а затем комиссион¬но были определены территории для благоустройства. Таковых в 2020 году порядка двадцати: ул. Горького, 35; ул. Урицкого, 8; ул. Интернациональная, 10, 12; ул. Коммунальная, 23, 21, 21/1; ул. Коммунальная, 6, проезд Строителей, 4; ул. Ленина, 1, ул. Октябрьская, 21; ул. Ленина, 15, 13; пос. Лесной, 3, 4,10; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Мичурина, 3, ул. Пролетарская, 4; ул. Октябрьская, 15; ул. Урицкого, 6, 6/1; ул. Сурская, 43, 43/1; ул. Интернациональная, 4/2, 4/1; ул. Щерба¬кова, 59/2, 59/1; ул. Щербакова, 28, 26; ул. Октябрьская, 6, 8, 10; ул. Ленина, 84/1,84/2; ул. Маршала Жукова, 2.



После того, как разработанная про-ектно-сметная документация на бла¬гоустройство дворовых территорий будет согласована с жителями домов и главным архитектором Чувашской Республики, администрация приступит к конкурентным процедурам по выбору подрядной организации на реализацию проектов. Для выполнения работ пред¬усмотрено 102 млн рублей. Это средства республиканского и местного бюджета, а также софинансирование самих жителей.



Стоит добавить, что Минстроем ре¬спублики были определены сроки для каждого этапа, чтобы программа не забуксовала до глубокой осени, как чаще всего мы наблюдаем в жизни. Так, получить согласование главного архитектора предписывалось до 1 февраля. Однако в силу разных причин, в том числе короткого «рабочего» января, это вряд ли какому-то муниципалитету удалось. Заключить договоры на реализацию проектов — до 15 апреля и уже к 1 мая во дворах и проездах должна закипеть работа. Чтобы облегчить муниципалитетам задачу по исполнению указа и значительно ускорить его реализацию, Минстроем Чувашии совместно с Агентством территориального развития республики были разработаны методические материалы «Как благоустроить дворовую территорию». Материалы включают описание последовательных шагов по реализации проектов благоустройства дворовых территорий, примеры типовых решений спортивных и детских площадок, предельные сметы на некоторые виды работ, нормы и сроки реализации проектов. Ранее в помощь муниципалитетам Минстроем Чувашии уже были подготовлены 35 типовых проектов игровых и спортивных площадок со сметной стоимостью их строительства.



Последнее обстоятельство нацелено на обеспечение рационального использования денег казны и граждан, чтобы у контролирующих и проверяющих орга¬нов впоследствии было меньше поводов для наказания исполнителей. Совсем без них дело вряд ли обойдется, даже при, казалось бы, тщательном подходе и контроле.



К примеру, осенью прошлого года Контрольно-счетная палата Чувашской Республики подвела итоги проверки целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017—2018 году и в 2019 году (все материалы размещены на сайте КСЧ). Среди объектов контрольных мероприятий были Минстрой Чувашии и ряд администраций городов и районов, в том числе Шумерли. Что же ведомство выявило?



Первое. Городом в нарушение Порядка проведения инвентаризации не было обеспечено проведение инвентаризации в целях анализа текущего состояния благоустройства всех об-щественных и дворовых территорий, включенных в адресные перечни. Также информация о результатах проведен¬ной инвентаризации по муниципалитету отсутствует в системе ГИС ЖКХ. Соответственно, перечни дворовых и общественных территорий, включенные в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018—2022 годы, были сформированы с нарушением, которое привело к нарушению условий предо¬ставления субсидий Минстроя Чувашии.



Второе. Выборочный срав-нительный анализ нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоу¬стройству дворовых террито¬рий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, определенной на 2017 год в разрезе муници¬пальных образований, пока¬зал, что стоимость ремонта 1 кв. м тротуара установлена в диапазоне от 950 рублей (Алатырь, Батыревский и



Козловский районы) до 1200 рублей (Шумерля и Канаш), стоимость монтажа 1 опоры со светодиодным светильником и однорожковым кронштейном — от 18,96 тыс. рублей (Канаш, Алатырь и Батыревский район) до 28,1 тыс. рублей (Че-боксары и Шумерля).



На дворовых и общественных территориях республики устанавливалось оборудование детских и спортивных площадок в основном двух производителей — завода игрового спортивного обору-дования «Romana» и ООО «ДиКОМ». На основании представленных прайс-листов проведен сравнительный анализ цен на оборудование с идентичными (схожими) функциональными и техническими характеристиками. Диапазон цен на идентичное оборудование по прайс-листу ООО «ДиКОМ» выше, чем у «Romana». И администрациями Шумерли и Канаша для определения стоимости ис-пользовались прайс-листы «ДиКОМа».



Третье. Выборочный анализ исполнения администрациями муниципальных образований обязательств, определенных условиями соглашений с Минстроем Чувашии на 2018 год, показал неисполнение обязательства по подготовке и утверждению не позднее 1 марта с учетом обсуждения с представите¬лями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и общественной территории. Администрацией Шумерли в нарушение норм градостроительного законодательства и Правил благоустройства проектная документация на выполнение работ по благоустройству городского парка, предусматривающая создание новых объектов, относящихся к объектам капитального стро¬ительства (строительство детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и т.д. ), в 2018 году не разрабатывалась; также не обеспечена проверка достоверности сметной стоимости данных работ, определенной локальными сметными расчетами.



При подготовке сметной документации на благоустройство парка в локальных сметных расчетах на выполнение работ необоснованно включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2 %), при определении сметной стоимости ремонтных работ не применен коэф¬фициент 0,85. Однако сметная документация направлялась на государственную экспертизу, по результатам которой выдано положительное заключение.



Четвертое. В рамках вы-полнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2017—2018 годах в Шумерле фактически были созданы новые объекты нефинансовых акти-вов муниципального образования, отдельные из которых относятся к объектам капитального строительства. Вместе с тем, произведенные в их создание бюджетные вложе¬ния не привели к увеличению стоимости муниципального имущества. Сложившаяся ситуация по неотражению в учете полученных объектов не обеспечивает сохранность имущества, затрудняет проведение операций по его содержанию, ремонту в ходе эксплуатации.



Пятое. В рамках проведен¬ного аудита в сфере закупок в целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Шумерле установлено, что по результатам 4 электронных аукционов заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 12,6 млн рублей. При начальной (максимальной) цене контрактов в сумме 14,1 млн рублей бюджетная эффективность сложилась в сумме 1,5 млн рублей. За счет средств экономии без проведения конкурсных процедур заключены 10 договоров на общую сумму 858,3 тыс. рублей. При этом контракты заключались в один день и с одним и тем же подрядчиком на выполнение работ в рамках того же объекта. Это содержит признаки искусственного дробления сделок и, как следствие, влечет ограничение конкуренции. Выборочная проверка правильности определения начальной (максимальной) цены контрактов показала, что администрацией Шумерли в результате несвоевременного получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной документации завышены цены контрактов при проведении аукционов на выполнение работ по текущему ремонту (благоустройству) парка (рас- четно) на общую сумму 1,978 млн рублей.



Администрацией Шумер- ли не обеспечена приемка выполненных работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на проведение работ по благоустройству городского парка, что привело к оплате фактически невыполненных работ (расчетно) на сумму 1,7 млн рублей и оплате работ по завышенной стоимости 672,1 тыс. рублей, что указывает на признаки причинения ущерба бюджетам.



По итогам проделанной Контрольно-счетной палатой работы администрациям рай¬онов и городов и Минстрою Чувашии были направлены представления об устранении выявленных нарушений. Что касается Шумерли, то материалы были направлены в республиканские Минфин, Минэкономразвития, в УФАС по Чувашской Республике. Минстроем Чувашии с уча¬стием администрации города и представителей прокурату¬ры была проведена проверка реализации на территории Шумерли регионального про¬екта, по результатам которой принято решение о возврате в полном объеме в республи¬канский бюджет субсидии, предоставленной в 2019 году.



На состоявшемся 26 сентября 2019 года заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашии протокольно зафиксирована неудовлетворительная оценка работы глав администраций Шумерли и Красноармейско¬го района по использованию субсидий республиканского бюджета, выделенных в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а главам этих муниципалитетов — председателям Собраний депутатов дана рекомендация рассмотреть вопрос о привлечении глав администраций к дисциплинарной ответственности.



Остается лишь напомнить, что целью приоритетного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, при этом принципиальным моментом является участие самих жителей не только в принятии решений по определению проектов благоустройства, но и общественный контроль за реализацией программы. А там, где участвует свой рубль, надзор со стороны граждан должен быть еще более дотошным.

По данным,



полученным из



открытых источников.