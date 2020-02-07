В целях профилактики семейного неблагополучия «Мобильная бригада» в составе специалиста по социальной работе социального участка №2 «Восточный» Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения О.С. Комар, совместно с заместителем директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 6» Е.А. Евдокимовой, социальным педагогом МБОУ «СОШ № 6» Т.Н. Ванеевой, инспектором ПДН МО МВД России «Шумерлинский» А.П. Курналеевой осуществила выход в семью А., находящуюся в трудной жизненной ситуации, с целью проверки сигнала об употреблении родителями спиртных напитков.

В семье воспитываются двое несовершеннолетних детей. Мать постоянного места работы не имеет, материально семью обеспечивает отец. Ранее семья состояла на учете в КДН и ЗП администрации г. Шумерля. В связи с исправлением была снята с учета, но постоянно была на контроле специалистов по социальной работе.

В ходе посещения сигнал об употреблении спиртных напитков родителями не подтвердился. С родителями проведена беседа по вопросам формирования здорового образа жизни, по вопросам психологической адаптации к сложившимся социально-экономическим условиям к жизни и быту, по вопросам необходимости трудоустройства матери.

Старшему сыну А. было предложено получить социальные услуги в отделении помощи семье и детям.

Инспектор ПДН МО МВД России «Шумерлинский» напомнила родителям об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, о соблюдении прав детей в семье.

Предупредили родителей о регулярном контроле за обстановкой в семье со стороны субъектов системы профилактики.

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